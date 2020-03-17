تطبيق «العرق السعودي».. مخاوف وتحذيرات من سياسات الاستخدام

انتشر في اليومين الماضيين، تطبيق «gradient»، أو المعروف بالعرق السعودي، وذلك بعد الجدل الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ما تطبيق العرق السعودي؟

هو تطبيق ترفيهي يحلل ملامح الوجه، ويعطي نسبة الشبه بين ملامحك وملامح سكان الدول، ويظهر من خلاله جنسية الشخص، عن طريق تصوير الوجه، ومن ثم إعطاء درجة مئوية أمام البلد، الذي ينتمي إليه.

وفي حالة استخدامك هذا التطبيق، يظهر لك عدد من أعلام الدول التي تشبه ملامحك، ثم تظهر بجانبها نسبة مئوية تشير إلى قرب ملامحك من سكان هذه الدولة.

مشاري راشد يشارك في التطبيق

وشارك في «الهاشتاج» العديد من المغردين والمشاهير، منهم الداعية الكويتي مشاري بن راشد العفاسي، وقال: «هذه قعدة البيت وما تسوي».

مخاوف وتحذيرات من تطبيق العرق السعودي

وأشار العديد من المغردين، إلى أن تطبيق العرق السعودي يسحب من رصيد الشخص 75 ريالًا رسوم اشتراك، بعد 3 أو 4 أيام من تحميله في الفترة التجريبية المجانية.

وحذر الخبير التقني السعودي فيصل السيف، من التطبيق عبر حسابه الرسمي على «تويتر» قائلًا: «تحذير، انتشر تطبيق تحت اسم gradient، ووسم العرق السعودي، وبعد الاطلاع على سياسات الاستخدام واتضح أن صوركم المرفوعة من حق التطبيق استخدامها وأيضًا تمنح التطبيق حق استخدامها مع الغير».

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وقالت إحدى المشاركات في وسم «gradient»: «العالم كلها طايحة بتطبيق gradient ولا أحد فكر إن الصورة اللي بجهازه وخاصة فيه وين ممكن تروح، الصورة إذا رفعتها للتطبيق راح تسمح لهم بحفظها واستخدمها ونشرها».

لذلك، فإن مصداقية برنامج «gradient» لتحليل الوجوه ليست قوية، خصوصًا أنه يعتمد في المراجعة على بعض البيانات منها، ما يتحدث عنه الأشخاص في حساباتهم الشخصية أو عن طريق الصور المتواجدة في هاتفك للدول الأخرى.

سبب تصدر «الهاشتاج» موقع تويتر

نشر الآلاف من المغردين تجربتهم في التطبيق، من خلال رفع صور الشخصية، وقاموا بمشاركة نتيجة التحليل من خلال حساباتهم الرسمية، وهو الأمر الذي تصدر وسم العرق السعودي ووسم برنامج Gradient موقع تويتر خلال وقت قصير.

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