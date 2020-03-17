شرطة القصيم: نقل مواطن أربعيني يعاني من اعتلالات نفسية إلى الجهات المختصة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعاني من اعتلالات نفسية، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة البدائع، أمس الثلاثاء، بلاغًا بهذا الشأن.
وأوضح المتحدث أنه تبين أنه المقطع لمواطن - في العقد الرابع من العمر - وجرى نقله إلى الجهة المختصة وتلقيه العناية الطبية اللازمة.
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