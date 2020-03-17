بالصور.. أمانة مكة تغلق 2164 منشأة.. وتتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

باشرت أمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف تعزيز الصحة العامة، والوقاية من فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة؛ حيث أغلقت الأمانة 2164 منشأة.

وجاءت المنشآت كالتالي: «64 مجمعًا تجاريًا، و9 مولات تجارية، و55 مركزًا رياضيًا، و14 حديقة عامة، و20 ملعبًا رياضيًا، و1674 صالونًا للحلاقة الرجالية، و299 مركزًا نسائيًا للتجميل».

إضافة إلى 22 مشغلًا نسائيًا للخياطة، ومخيمين تجاريين، وحراج للأنعام، كما أغلقت الأمانة جميع مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة وعددها 4 مواقف «مدخل جدة، ومدخل المدينة المنورة، ومدخل الليث، ومدخل الطائف- السيل».

وأكَّد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، استمرار الأنشطة التي تمس الخدمات الأساسية لسكان العاصمة المقدسة، والاهتمام بالأعمال المرتبطة بالنظافة والصحة العامة، وتشديد الرقابة على أماكن تقديم الأطعمة والمواد التموينية وتعزيز الإصحاح البيئي، مبينًا أن الأمانة شكلت فرقًا مختصة من جميع الإدارات المعنية؛ للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها ميدانيًا والرفع بالتقارير اليومية.

وأشار «سمرقندي»، إلى استمرار تلقي البلاغات عن طريق مركز الاتصال الموحد 940 وتقديم الخدمات البلدية لجميع المستفيدين، من خلال منصة بلدي، وإصدار الرخص التجارية ورخص البناء، بالإضافة إلى تلقي البلاغات على تطبيقات الهواتف الذكية الواتساب وتيليجرام.

ولفت إلى إعلان الأمانة عن مبادرة «مخدوم وأنت في بيتك»، التي من خلالها يتم تقديم الخدمة للعملاء على رقم الواتساب 05409400940، مؤكدًا استمرار العمل في مراكز التموينات الكبيرة والصيدليات، وتقديم الأطعمة والمشروبات على مدار الـ24 ساعة دون إغلاق، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة وتطبيق التدابير الوقائية والاحترازات الصحية، متمنيًا السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

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