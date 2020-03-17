جمعية «كفى» بمكة تواصل مبادراتها التوعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية (كفى) للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة عبدالله بن داوود الفايز، أن الجمعية ستواصل مبادراتها التوعوية والتثقيفية عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي عن بعد، وذلك تماشيًّا مع قرارات المملكة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.

وأوضح الفايز أن برامج الجمعية وخدماتها في فروعها الـ5 المنتشرة بمنطقة مكة لن تتوقف، لكنها تحولت عبر منصاتها عن بعد، حرصًا على السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا، راجيًّا من الجميع التكاتف للحلول دون تفشي المرض وللقضاء عليه في أسرع وقت بمشيئة الله.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية (كفى) الدكتور عبدالإله الحيفي، إنه نظرًا لإغلاق المقاهي والأماكن التي تقدم الشيشة ومنتجات التبغ ستكون الفرصة سانحة للإقلاع عن السموم، مشيرًا أن منصات الجمعية على مدى 24 ساعة تستقبل الاستفسارات وتقدم الاستشارات الطبية للراغبين في هجر السموم والمحافظة على صحتهم.

وحث الحيفي المواطنين والمقيمين على الالتزام بإرشادات وزارة الصحة سيكون لها الأثر الإيجابي مستقبلًا في محاصرة المرض ومن ثم القضاء عليه.

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