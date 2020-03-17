«العدل»: إصدار 2288 وكالة «عن بُعد» خلال أول يوم لإتاحتها

كشفت وزارة العدل عن أن خدمة إصدار الوكالات بكل أنواعها «عن بُعد»، استفاد منها العديد من أطراف الوكالات التي بلغ إجمالي الصادر منها حتى الآن 2288 وكالة 98% منها تمت من خلال بوابة ناجز دون تدخل من منسوبي الوزارة، فيما قدم مركز التواصل الموحد 1950 خدماته للمستفيدين الذين يصدرون الوكالة للمرة الأولى.

وأعلنت الوزارة أمس جاهزيتها لإصدار الوكالات بكل أنواعها عن بُعد، من خلال بوابة ناجز ، وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950، وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لكل أنواع الوكالات وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حده الأقصى 3 أشهر.

وأكدت وزارة العدل جاهزية كتاب العدل لاستقبال الاتصال من جميع أنحاء المملكة؛ ليتم تقديم الخدمة لمن لم يسبق لهم إصدار وكالة، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد 1950؛ وبذلك تكون خدمات الوكالات متاحة عن بعد بالكامل.

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل متابعتها لمستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، على جميع الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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