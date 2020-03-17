السعودية اليوم / إغلاق المجمعات والشواطئ والمنتزهات في الجبيل احترازياً



الجبيل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

شرعت الهيئة الملكية بالجبيل، وبلدية محافظة الجبيل، بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في مدينتي الجبيل والجبيل الصناعية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الهيئة الملكية بالجبيل بإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف جميع المحلات التجارية داخلها، باستثناء الصيدليات، ومحلات السوبر ماركت، وإيقاف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي، واقتصار الخدمة فيها على طلبات المركبات والتوصيل فقط، إضافة إلى منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ.

بدورها نفذت بلدية محافظة الجبيل عدداً من الإجراءات الاحترازية، بإغلاق المجمعات التجارية، والكورنيش الشمالي، والحدائق العامة، والملاعب

ويأتي ذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة الملكية بالجبيل، وبلدية محافظة الجبيل، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتجاوباً مع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية.

//انتهى//

16:29ت م

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الجبيل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسشرعت الهيئة الملكية بالجبيل، وبلدية محافظة الجبيل، بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في مدينتي الجبيل والجبيل الصناعية، للحد من انتشار فيروس كورونا.وقامت الهيئة الملكية بالجبيل بإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف جميع المحلات التجارية داخلها، باستثناء الصيدليات، ومحلات السوبر ماركت، وإيقاف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي، واقتصار الخدمة فيها على طلبات المركبات والتوصيل فقط، إضافة إلى منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ.بدورها نفذت بلدية محافظة الجبيل عدداً من الإجراءات الاحترازية، بإغلاق المجمعات التجارية، والكورنيش الشمالي، والحدائق العامة، والملاعب الرياضية ، ومنع التجمعات، وتكثيف جولاتها الرقابية على المحلات المستثناة من الإغلاق للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.ويأتي ذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة الملكية بالجبيل، وبلدية محافظة الجبيل، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتجاوباً مع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية.//انتهى//16:29ت م0110

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