السعودية اليوم / اجتماع فلسطيني مركزي في بيروت للوقاية من فيروس"كورونا" داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان



بيروت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

عقدت قيادة اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم ، اجتماعًا مركزيًا في مقر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بحضور المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كلاوديو كوردوني، ناقشت خلاله طرق الوقاية من انتشار فيروس"كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع أن القيادات الفلسطينية ناقشت الأوضاع الصحية العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة فيروس "كورونا" والوقاية منه، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية، ومع وكالة أونروا التي عدّتها الجهة المسؤولة أساساً عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع من يلزم من مؤسسات دولية.

وأشار البيان أن القيادة الفلسطينية ثمّنت جميع الجهود التي بذلتها كل المرجعيات الفلسطينية المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الصحية والطبية، في توعية اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، وفي تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحصينية والوقائية الأولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

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15:59ت م

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