السعودية اليوم / إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب تقلبات الأحوال الجوية



القاهرة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أغلقت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور في بيان اليوم أن قرار الغلق جاء نتيجة ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وأشار إلى أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم ولم تتأثر بإغلاق البوغازين.

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15:39ت م

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