السعودية اليوم / تسجل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا في بوركينا فاسو



واغادوغو 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بوركينا فاسو إلى 20 حالة مؤكدة بعد تسجيل 5 حالات إصابة جديدة.

ومن جهة أخرى، وضعت السلطات المحلية بمطار العاصمة واقادوقو، عددًا من ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا إلى العاصمة البوركينية أمس، وعددهم ٥٩ شخصًا، تحت الحجر الطبي للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، حسبما أعلنت وزارة الصحة ببوركينا فاسو.

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15:38ت م

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