السعودية | مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6107.05 نقاط

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 147.36 نقطة ليقفل عند مستوى 6107.05 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب, والوطنية، وعطاء، وأنعام القابضة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سايكو، وتكافل الراجحي، والخليج للتدريب، وأكسا التعاونية، ومشاركة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.34% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 240.84 نقطة ليقفل عند مستوى 5157.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 960 صفقة.