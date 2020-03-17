شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: لم نرصد حالات كورونا في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
- يتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية فى المنافذ وفحص 700 ألف
- تجنبوا التجمعات واحذروا من الشائعات
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: سجلنا في المملكة 133 حالة مؤكدة، 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا، وقد تعافت 6 حالات، ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج وحالتهم مستقرة عدا حالة واحدة، ولم نرصد حالات في المدارس.
وأشار متحدث الصحة إلى أن الرقابة مستمرة في المنافذ ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.
بلغ عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا 161 دولة، ومجموع المصابين حول العالم 182 ألف حالة.
وشدد العبد العالي على الحذر من التجمعات، كونها فرصة خصبة لانتقال العدوى وأيضا الحذر من خطر الشائعات لأنها أكبر من خطر تفشي الفيروس، وتبثّ رعب غير مبرر.
وتحدث أيضا على أن العالم يتجه إلى زيادة في عدد الحالات، ومتى ما ابتعد المجتمع عن الممارسات الخاطئة، سيقل خطر انتشار الفيروس، موضحا أن لقاح فيروس كورونا مازال تحت الدراسة ويخضع للتجربة.
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