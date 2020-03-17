فيديو.. متحدث الصحة: الإشاعات أشد من الفيروسات إذا تفشت

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما يتم تداوله حول تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومشيرًا إلى أن الشائعات أخطر من الفيروسات.

وقال العبدالعالي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للكشف عن آخر المستجدات : نؤكد مجددًا أن كل ما يتم تداوله من مقاطع صوتية أو مرئية عن حالات إصابة بفيروس #كورونا الجديد في المملكة ولم يعلن عنها عبر وزارة الصحة هي مقاطع غير صحيحة ونحذر من تداولها.

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ودعا العبدالعالي إلى عدم تداول الشائعات، والتواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس.

وكان متحدث الصحة كشف اليوم أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية والتي بلغت 133 حالة، منها 6 تماثلت للشفاء، مشيرًا إلى أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة حيث جاءوا من 20 دولة تقريبًا.

وقال العبدالعالي إن الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية موضحًا أنه لم يتم رصد أية حالة في المدارس مشيرًا إلى أن المصابين بكورونا هم 69 حالة ذكور و64 حالة إناث، لافتًا إلى أن جميع الحالات بالغين باستثناء 6 حالات “أطفال”، و73 حالة لمواطنين سعوديين وسعوديات والبقية لجنسيات مختلفة.

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