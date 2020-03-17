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الصحة: لم يتم رصد كورونا بالمدارس و 106 مصابين قدموا من الخارج
إجمالي المصابين 133 بينهم 73 من المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية والتي بلغت 133 حالة، منها 6 تماثلت للشفاء، مشيرًا إلى أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة حيث جاءوا من 20 دولة تقريبًا.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا إن الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية موضحًا أنه لم يتم رصد أية حالة في المدارس.
وأشار إلى أن المصابين بكورونا هم 69 حالة ذكور و64 حالة إناث، لافتًا إلى أن جميع الحالات بالغين باستثناء 6 حالات “أطفال”، و73 حالة لمواطنين سعوديين وسعوديات والبقية لجنسيات مختلفة.
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