شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون زيارة لقنوات «عين» التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

بلغت مشاهدات القنوات والفيديوهات التعليمية على بوابة التعليم الوطنية «عين» ذروتها إلى 744 ألف مشاهدة لدرس واحد فقط للصف الأول الابتدائي، وذلك بعد تفعيل وزارة التعليم المدرسة الافتراضية «التعليم عن بعد» للطلاب في مرحلة التعليم العام، بعد صدور قرار تعليق الدراسة، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،

وفقاً لموقع بوابة «عين»، فإن عدد الزيارات على الموقع حتى أمس بلغت 73678110 زيارات، و6513868 مسجلا، و42864 محتوى رقميا تعليميا، و100425 سؤالا إلكترونيا، و4080852 عملية تحميل للمقررات.