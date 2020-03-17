شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات تكثف أعمال التنظيف والتعقيم للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير ورش المبيدات الحشرية في أسواق النفع العام والاماكن العامة في كافة مدن ومحافظات المنطقة، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجدّ.

كما أجرت بلدية الظهران بإدارة الوقاية الصحية، أعمال رش وتطهير حاويات النفايات بأحياء مدينة الظهران وذلك حفاظا على الصحة العامة ، والأمر نفسه بالنسبة للبلديات في صفوى وبقيق ومليجة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتواصل أمانة الجوف ممثله بإدارة الاصحاح البيئي تكثيف اعمال تطهير وتعقيم الشوارع والاسواق .

كما تم عملية تطهير وتعقيم سوق الخضار والفواكه المركزي والأسواق العامة ، من خلال رش المواد المطهرة والمنظفات تعزيزاً لاعمال النظافة ، باستخدام منتجات آمنه تضمن تحقيق اعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.