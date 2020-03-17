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البلديات تكثف أعمال التنظيف والتعقيم للوقاية من كورونا

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كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير ورش المبيدات الحشرية في أسواق النفع العام والاماكن العامة في كافة مدن ومحافظات المنطقة، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من ّ.

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كما أجرت بلدية الظهران بإدارة الوقاية الصحية، أعمال رش وتطهير حاويات النفايات بأحياء مدينة الظهران وذلك حفاظا على الصحة العامة ، والأمر نفسه بالنسبة للبلديات في صفوى وبقيق ومليجة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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وتواصل أمانة الجوف ممثله بإدارة الاصحاح البيئي تكثيف اعمال تطهير وتعقيم الشوارع والاسواق .

كما تم عملية تطهير وتعقيم سوق الخضار والفواكه المركزي والأسواق العامة ، من خلال رش المواد المطهرة والمنظفات تعزيزاً لاعمال النظافة ، باستخدام منتجات آمنه تضمن تحقيق اعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

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