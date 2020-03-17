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تطبيق قرار العمل عن بُعد بالمؤسسات المالية باستثناء الوظائف الحرجة
إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليق العمل في المقر الرئيسي والأفرع، وتطبق إجراءات العمل عن بعد للمؤسسات المالية، باستثناء الوظائف الحرجة.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القرار يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في كافة الجهات الحكومية، “عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية”.
وقالت ساما إنها “عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية”.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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