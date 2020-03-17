شكرا لقرائتكم الصحة تصدر دليلاً توعوياً عن كورونا الجديد بعدة لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

يأتي ذلك ضمن رسائل “وزارة الصحة” التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

كما تضمن الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا “كوفيد 19″، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد “كوفيد 19″، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf

الإنجليزية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf

‏الفرنسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf

‏الروسية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf

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‏البرتغالية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf

‏الاردو:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf

‏الفلبينية:

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf