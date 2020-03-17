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سلطنة عمان تعلن فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها
للحد من انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها بما في ذلك العمانيين وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباءً عالمياً، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفاً في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
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