اخبار السعوديه

سلطنة عمان تعلن فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم سلطنة عمان تعلن فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-17

سلطنة عمان تعلن فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها

للحد من انتشار فيروس

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها بما في ذلك  العمانيين وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول .

Advertisements

وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباءً عالمياً، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفاً في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.‎

 

تابعنا على c6eee6e78c.jpg تواصل معنا علىe994e35595.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تعلن فرض حجر صحي على كافة الوافدين إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا