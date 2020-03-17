، الكويت.. السجن 5 سنوات لمن يُخفي إصابته بـ"كورونا" ،

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في إطار جهود حكومة الكويت لمكافحة تفشي فيروس كورونا، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون جديد، يقضي بمحاكمة مَن يُخفي إصابته بأحد الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره متعمدًا، بالسجن حتى 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بالعقوبتين معًا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد مساء أمس الاثنين، واستمع خلاله إلى تقرير من وزير الصحة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.
وبحسب "سبوتنيك عربي"، تم حتى أمس الاثنين، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة تم شفاء 9 حالات ليصبح هناك 114 حالة تتلقى العلاج.
وبحسب أحدث إحصائية، أمس الاثنين، تجاوَزَ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة؛ فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض، تليها إيطاليا وإيران.الكويت فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:51 AM
ضِمن جهود الحكومة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس بالبلاد
في إطار جهود حكومة الكويت لمكافحة تفشي فيروس كورونا، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون جديد، يقضي بمحاكمة مَن يُخفي إصابته بأحد الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره متعمدًا، بالسجن حتى 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بالعقوبتين معًا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد مساء أمس الاثنين، واستمع خلاله إلى تقرير من وزير الصحة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.
وبحسب "سبوتنيك عربي"، تم حتى أمس الاثنين، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة تم شفاء 9 حالات ليصبح هناك 114 حالة تتلقى العلاج.
وبحسب أحدث إحصائية، أمس الاثنين، تجاوَزَ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة؛ فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض، تليها إيطاليا وإيران.
، الكويت.. السجن 5 سنوات لمن يُخفي إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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