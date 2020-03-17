، "هانكس" وزوجته يغادران المستشفى بعد شفائهما من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب 5 أيام من اكتشاف إصابتهما.. يخضعان للحجر بالمنزل

غادر الممثل توم هانكس الفائز بجائزة أوسكار، وزوجته ريتا ويلسون، مستشفى في ولاية كوينزلاند بأستراليا، بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية أمس الاثنين، نقلًا عن وكيل لهانكس، أن الاثنين يستريحان حاليًا في منزل مؤجر بأستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" في الأسبوع الماضي، كتب هانكس على "تويتر"، أن الاختبارات أظهرت إصابته هو وويلسون بالفيروس في أستراليا؛ حيث يشارك في فيلم؛ وذلك بعدما شعرا بالتعب وآلام مصحوبة بارتفاع طفيف في الحرارة.

وسافر "هانكس" إلى غولد كوست بالساحل الشرقي لأستراليا؛ للبدء في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي؛ حيث سيلعب دور الكولونيل توم باركر مدير أعمال بريسلي، في الفيلم الذي تنتجه شركة "وورنر براذرز".

وكان "هانكس" وزوجته أول اثنين من المشاهير الأمريكيين، يُعلنان إصابتهما بفيروس كورونا الذي يتسبب في مرض كوفيد-19، وأودى بحياة أكثر من 70 شخصًا، وأصاب أكثر من 3800 في الولايات المتحدة.الممثل توم هانكس فيروس كورونا الجديد