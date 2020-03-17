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أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن "سخطها" مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ"الفيروس الصيني" يوم أمس وفق "رويترز".
وكان ترامب يؤكد في التغريدة أن الولايات المتحدة ستدعم قطاعاتها الصناعية لمواجهة "الفيروس الصيني"، إضافة إلى الخطوط الجوية، وأثار المصطلح المستخدم "سخط" الصين وموجة من الردود منذ الأمس.وزارة الخارجية الصينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيروس الصيني
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:48 AM
المصطلح المستخدم أثار غضب بكين وموجة من الردود منذ الأمس
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن "سخطها" مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ"الفيروس الصيني" يوم أمس وفق "رويترز".
وكان ترامب يؤكد في التغريدة أن الولايات المتحدة ستدعم قطاعاتها الصناعية لمواجهة "الفيروس الصيني"، إضافة إلى الخطوط الجوية، وأثار المصطلح المستخدم "سخط" الصين وموجة من الردود منذ الأمس.
، "الفيروس الصيني".. بكين تُعرب عن "سخطها" من تغريدة ترامب ،
المصدر : الخليج 365
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