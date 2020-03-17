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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25800 فرد.
تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مديرية الغيضة محافظة المهرة
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:40 AM
في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها لأبناء الشعب اليمني بمناطقه كافة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25800 فرد.
تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.
، اليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 4300 كرتون تمور بمحافظة المهرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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