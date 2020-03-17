، اليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 4300 كرتون تمور بمحافظة المهرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها لأبناء الشعب اليمني بمناطقه كافة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25800 فرد.

تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مديرية الغيضة محافظة المهرة