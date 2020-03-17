، "تجارة نجران" تطمئن المواطنين بتوافر السلع الغذائية بالمنطقة‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما قامت بجولة مفاجئة على أماكن ومستودعات بيع المواد الغذائية

قام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بجولة مفاجئة على عدد من أماكن ومستودعات بيع المواد الغذائية بالمنطقة؛ للتأكّد من عدم وجود تلاعب أو احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، والتأكّد من وفرة المخزون وعدم وجود مشكلات بسلسلة الإمداد التمويني بالمنطقة، في ظل الظروف الراهنة الاحترازية التي أمرت الدولة -حفظها الله- بها لتجنيب المواطنين أخطار انتشار فيروس كورونا.

وطمأن فرع وزارة التجارة بنجران والفروع المرتبطة به، المواطنين بأنه لا يوجد هناك أي خوف أو هلع بخصوص المواد الغذائية، وأنها متوافرة بكميات كبيرة مثلما كانت عليه بالسابق.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 1900 على مدار الساعة.

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وزارة التجارة نجران فيروس كورونا الجديد