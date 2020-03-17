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قام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بجولة مفاجئة على عدد من أماكن ومستودعات بيع المواد الغذائية بالمنطقة؛ للتأكّد من عدم وجود تلاعب أو احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، والتأكّد من وفرة المخزون وعدم وجود مشكلات بسلسلة الإمداد التمويني بالمنطقة، في ظل الظروف الراهنة الاحترازية التي أمرت الدولة -حفظها الله- بها لتجنيب المواطنين أخطار انتشار فيروس كورونا.
وطمأن فرع وزارة التجارة بنجران والفروع المرتبطة به، المواطنين بأنه لا يوجد هناك أي خوف أو هلع بخصوص المواد الغذائية، وأنها متوافرة بكميات كبيرة مثلما كانت عليه بالسابق.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 1900 على مدار الساعة.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:27 AM
فيما قامت بجولة مفاجئة على أماكن ومستودعات بيع المواد الغذائية"تجارة نجران" تطمئن المواطنين بتوافر السلع الغذائية بالمنطقة
قام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بجولة مفاجئة على عدد من أماكن ومستودعات بيع المواد الغذائية بالمنطقة؛ للتأكّد من عدم وجود تلاعب أو احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، والتأكّد من وفرة المخزون وعدم وجود مشكلات بسلسلة الإمداد التمويني بالمنطقة، في ظل الظروف الراهنة الاحترازية التي أمرت الدولة -حفظها الله- بها لتجنيب المواطنين أخطار انتشار فيروس كورونا.
وطمأن فرع وزارة التجارة بنجران والفروع المرتبطة به، المواطنين بأنه لا يوجد هناك أي خوف أو هلع بخصوص المواد الغذائية، وأنها متوافرة بكميات كبيرة مثلما كانت عليه بالسابق.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 1900 على مدار الساعة.
، "تجارة نجران" تطمئن المواطنين بتوافر السلع الغذائية بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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