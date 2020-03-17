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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة جميعها بالسفر إلى بريطانيا، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 130 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند: تحرص منظمة الصحة العالمية على مرتكزات أساسية، وحرصنا على تطبيقها في الكويت وأكّدنا مراراً على المسؤولية المشتركة، مشيراً الى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال.
وأوضح، وفق صحيفة "الرأي"، أن 156 دولة ونظاماً صحياً تواجه الفيروس، مبيناً أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات.وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:35 AM
وزارة الصحة: جميع الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانياالكويت تسجل 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" .. الإجمالي 130 حالة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة جميعها بالسفر إلى بريطانيا، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 130 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند: تحرص منظمة الصحة العالمية على مرتكزات أساسية، وحرصنا على تطبيقها في الكويت وأكّدنا مراراً على المسؤولية المشتركة، مشيراً الى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال.
وأوضح، وفق صحيفة "الرأي"، أن 156 دولة ونظاماً صحياً تواجه الفيروس، مبيناً أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات.
، الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" .. الإجمالي 130 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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