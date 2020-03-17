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استمرت الحرب الكلامية بلا هوادة بين الولايات المتحدة والصين، أمس الإثنين، إذ عبّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو؛ في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير، عن "اعتراضات أمريكية قوية" على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلاً من بكين.
ووفق "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس؛ في بيان "نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "شدّد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك".
وردّت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي، قائلة: إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضدّ بكين.
وفي السياق، تجاوزت حصيلة وفيات وباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية أمس الإثنين.
وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفاً و536 إصابة، وسجّل العدد الأكبر من الوفيات في الصين، وبلغ 3213، تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.الولايات المتحدة الصين فيروس كورونا الجديد
"تراشق أمريكي - صيني" لقذف كرة مسؤولية انتشار "كورونا" .. مواقف غير منطقية!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-17
استمرت الحرب الكلامية بلا هوادة بين الولايات المتحدة والصين، أمس الإثنين، إذ عبّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو؛ في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير، عن "اعتراضات أمريكية قوية" على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلاً من بكين.
ووفق "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس؛ في بيان "نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "شدّد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك".
وردّت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي، قائلة: إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضدّ بكين.
وفي السياق، تجاوزت حصيلة وفيات وباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية أمس الإثنين.
وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفاً و536 إصابة، وسجّل العدد الأكبر من الوفيات في الصين، وبلغ 3213، تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:20 AM
فيما تجاوزت حصيلة وفيات الوباء في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349
استمرت الحرب الكلامية بلا هوادة بين الولايات المتحدة والصين، أمس الإثنين، إذ عبّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو؛ في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير، عن "اعتراضات أمريكية قوية" على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلاً من بكين.
ووفق "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس؛ في بيان "نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "شدّد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك".
وردّت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي، قائلة: إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضدّ بكين.
وفي السياق، تجاوزت حصيلة وفيات وباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية أمس الإثنين.
وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفاً و536 إصابة، وسجّل العدد الأكبر من الوفيات في الصين، وبلغ 3213، تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.
، "تراشق أمريكي - صيني" لقذف كرة مسؤولية انتشار "كورونا" .. مواقف غير منطقية! ،
المصدر : الخليج 365
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