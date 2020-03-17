شكرا لمتابعة خبر عن مدى تطبيق أمر التنفيذ على الحسابات البنكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة العدل اليوم الثلاثاء أن إجراءات التنفيذ للطلبات المالية تشمل الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية . أكدت وزارة العدل اليوم الثلاثاء أن إجراءات التنفيذ للطلبات المالية تشمل الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية . وأبانت انه يتم إصدار أمر حجز بمقدار الدين بناءً على المادة 46 من إجراءات التنفيذ . جاء ذلك رداً على سؤال مواطن حول مدى تطبيق امر التنفيذ على الحسابات البنكية ، ليجيب عليه حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على إستفسارات المستفيدين .

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