شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تنشر فيديو من داخل مقر الحجر الصحي للعائدين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن مشاهد لمقر الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وكيفية التعامل مع النزلاء الذين يتم إخضاعهم للحجر الوقائي من فيروس كورونا المستجد COVID19 لمدة 14 يوماً.

وأكد الدكتور أمير المطيري، أحد منسوبي وزارة الصحة، أنه يتم استقبال النزيل في الحجر الصحي من قبل قسم الوبائيات، ثم يتم أخذ علاماته الحيوية من قبل فريق التمريض، وبعد ذلك إجراء التقصي الوبائي والإقرارات، ومن ثم التوجه للطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.

وقال " المطيري " أن فريق مكافحة العدوى يتوجه بعد ذلك للنزيل للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشأة، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يزور النزلاء مرتين يومياً لأخذ العلامات الحيوية، كما يتم أخذ عينة مخبرية لإكمال اللازم.