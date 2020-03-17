شكرا لمتابعة خبر عن 50 ألف قضية سيُعاد جدولة جلساتها في محاكم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):تعتزم وزارة العدل عقب عودة الدوام في المحاكم إعادة جدولة جلسات القضايا المنظورة أمامها.
ويقدر عدد هذه القضايا ما يقرب من 50 ألف قضية منها 38 ألف قضية أمام المحاكم المختلفة سواء العمالية أو العامة أو الجزائية أوالأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ في المملكة.
أما القضايا المتبقية فستكون أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، بجانب 15 ألف طلب توثيق للعقارات والوكالات في كتابات العدل.
وحددت الوزارة ضوابط لتحديد موعد جلسات هذه القضايا، وستحدد الأولويات طبقا لظروف وطبيعة الجلسات، بجانب الحرص على إزالة أى عقبات تواجه المتقاضين.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، بدءًا من أمس الأثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف قضية سيُعاد جدولة جلساتها في محاكم المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.