شكرا لمتابعة خبر عن 50 ألف قضية سيُعاد جدولة جلساتها في محاكم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):

تعتزم وزارة العدل عقب عودة الدوام في المحاكم إعادة جدولة جلسات القضايا المنظورة أمامها.

ويقدر عدد هذه القضايا ما يقرب من 50 ألف قضية منها 38 ألف قضية أمام المحاكم المختلفة سواء العمالية أو العامة أو الجزائية أوالأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ في المملكة.

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أما القضايا المتبقية فستكون أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، بجانب 15 ألف طلب توثيق للعقارات والوكالات في كتابات العدل.

وحددت الوزارة ضوابط لتحديد موعد جلسات هذه القضايا، وستحدد الأولويات طبقا لظروف وطبيعة الجلسات، بجانب الحرص على إزالة أى عقبات تواجه المتقاضين.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، بدءًا من أمس الأثنين.