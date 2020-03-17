شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة وعواصف رعدية خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع سقوط أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية خلال الساعات القادمة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع خلال "36" ساعة القادمة من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء امطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة، ونجران، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، ودول الخليج يسبقها ارتفاع في الحرارة " .

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وأضاف " الحصيني " : " ثم يعقبها موجة برد متوسطة القوة قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية- في بعض مدن المملكة متوقع نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق - إلا أن يصرفها الله - متوقع أن يرافق الأمطار عواصف رعدية وحبات برد " .