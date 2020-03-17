شكرا لمتابعة خبر عن لجنة التعليم الأهلي تعقد اجتماعها الدوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

عقدت لجنة التعليم الأهلي اجتماعاًً بحضور الدكتور علي الشهري رئيس اللجنة و أعضاء اللجنة وعدد من ملاك المدارس الأهلية .

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة القرار الوزاري من معالي وزير التعليم الخاص بتعليق الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها : التزام جميع المدارس الأهلية في منطقه عسير بتنفيذ القرار الوزاري بتعليق الدراسة، مع حق المدرسة في استدعاء كل من يتطلب تواجده في المدرسة لتنفيد القرار أسوة بمكاتب الإشراف ،

كما أوصى المجتمعون بضرورة التزام جميع المدارس بتقديم التعليم عن بعد لطلابها لكل المراحل في جميع المواد مع إبلاغ أولياء الأمور بالإجراءات المنفذة من المدرسة.

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كما تم حث إدارات المدارس على التعاون فيما بينها في تبادل البرامج والمنصات الالكترونية المتاحة دعما للعملية التعليمية عن بعد .

من ناحية أخرى أكد الحضور على التزام المدارس الأهلية بالوفاء بالعقود المبرمة فيما بينها وبين منسوبيها مع ضرورة الإستعداد لاستقبال الطلاب في حالة إنهاء تعليق الدراسة في أي وقت،

أما بالنسبة للرسوم الدراسية فقد اتفق الحضورعلى أنها حق للمدرسة بناءً على العقود المبرمة مع أولياء الأمور .