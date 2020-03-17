شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طبيب عربي مشهور يعلن اكتشاف علاج ناجح يقضي على فيروس كورونا وينقذ العالم .. شاهد من يكون؟؟ (الاسم + الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم هكذا يتساقط المواطنون في شوارع دولة عربية بسبب كورونا .. ’’فيديو يهز القلوب’’

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