شكرا لقرائتكم خبر عن كويتي يستدرج زوجته لمنطقة نائية ويقتلها ثم يلف جثتها داخل بطانية بعد علاقة حميمية.. والسبب صادم للجميع! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم هكذا يتساقط المواطنون في شوارع دولة عربية بسبب كورونا .. ’’فيديو يهز القلوب’’

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كويتي يستدرج زوجته لمنطقة نائية ويقتلها ثم يلف جثتها داخل بطانية بعد علاقة حميمية.. والسبب صادم للجميع! شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.