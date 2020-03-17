أمير القصيم يوجه بإطلاق مبادرة «نخدمك في بيتك»

وجَّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بإطلاق شعار «نخدمك في بيتك»؛ تفعيلًا للتدابير الوقائية لفيروس كورونا، عبر تعزيز الخدمات التقنية لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة وفي المجالات كافة.

وأكَّد الأمير أنَّ إطلاق شعار «نخدمك في بيتك» يأتي تفعيلًا لدى إمارة المنطقة، وجميع الجهات الحكومية والمحافظات والمراكز للجانب التقني، ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة، مؤكدًا على أهمية تفعيل الجهات لأدوارها والحرص وعدم التهاون في ذلك من خلال المتابعة المستمرة لإمارة المنطقة والقطاعات الحكومية المعنية كافة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ البلاد والعباد وأن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من مسؤولية إمارة منطقة القصيم على تعزيز خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين تقنيًا وبشكل مستمر، وحرصًا منها على سلامة الجميع وعملاً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، للحدِّ من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنَّ إمارة منطقة القصيم تقدم خدماتها عبر نظام «صوت المواطن» وموقع «إمارة منطقة القصيم» والتي تُعْنى بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمواطنات والمقيمين عبر منصة إلكترونية تتيح إرسال ومتابعة البلاغات والمقترحات عن الخدمات المقدمة بالمنطقة إلكترونيًا، بالإضافة إلى التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]