شرطة مكة تطيح بسوداني طعن ابن جلدته بـ«السكين»

قبضت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة على مقيمٍ من الجنسية السودانية، اعتدى على آخر من نفس جنسيته، في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنَّ المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين)، وأنَّ وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .