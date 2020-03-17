السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,300 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة



المهرة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4,300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25,800 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

//انتهى//

10:53ت م

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