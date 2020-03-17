السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يشيد بتوجيهات القيادة الوقائية الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد



نجران 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار سموه إلى التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المباشرة من سمو ولي عهده الأمين في تبني العديد من الخطوات منذُ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم من خلال احتوائه ومنع انتشاره, وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين وزوار الحرمين الشريفين، إضافة إلى القرارات الاحترازية الحكيمة التي صدرت في تعليق العديد من الأنشطة الحكومية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

ونوه سمو نائب أمير منطقة نجران، بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق فيما بينها عبر سلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية والخطط الاستباقية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيداً بتكاتف المواطنين والمقيمين مع جميع الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا،سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

10:01ت م

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نجران 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في مكافحة فيروس كورونا، إذ تؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على شعبها .وأشار سموه إلى التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المباشرة من سمو ولي عهده الأمين في تبني العديد من الخطوات منذُ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم من خلال احتوائه ومنع انتشاره, وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين وزوار الحرمين الشريفين، إضافة إلى القرارات الاحترازية الحكيمة التي صدرت في تعليق العديد من الأنشطة الحكومية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .ونوه سمو نائب أمير منطقة نجران، بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق فيما بينها عبر سلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية والخطط الاستباقية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيداً بتكاتف المواطنين والمقيمين مع جميع الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا،سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //10:01ت م0016

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