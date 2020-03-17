2020-03-17

المخابرات الأمريكية تدخل على خط كورونا وترفض هذا القرار

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفضت أجهزة المخابرات الأمريكية السماح لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكرت مصادر أن معالجة معلومات شديدة الحساسية تتطلب الاجتماع داخل الحدود الآمنة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومكتب مدير المخابرات الوطنية، الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية، بحسب “رويترز”.

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وقال أحد المصادر إن العاملين في المخابرات الأمريكية تتاح لهم ساعات عمل أكثر مرونة قدر الإمكان.

وأضاف المصدر أن الوباء دفع وكالة المخابرات المركزية إلى منع دخول زائرين، وقصر الاجتماعات مع الهيئات الحكومية الأخرى على الدوائر التلفزيونية المغلقة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، أن إدارته “تدرس بجدية” إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة، متوقعا انتهاء وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” في الولايات المتحدة في يوليو أو أغسطس.

ودعا ترامب إلى تجنب أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

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