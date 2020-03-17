فيديو.. هل يحد ارتفاع درجات الحرارة بالصيف من انتشار كورونا؟

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى د. عبدالله الحقيل استشاري الأمراض المعدية ما يتم تداوله بشأن تأثير ارتفاع درجات الحرارة في الصيف على انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقال الحقيل، في مداخلة مع قناة العربية”، إن منظمة الصحة العالمية نفت هذا الشيء، وقالت إلى الآن ليس لدينا معلومات عن طبيعة هذا الفيروس بشكل دقيق جداً.

وأضاف عبدالله الحقيل، أن الفيروس يعيش على الأسطح الخارجية بين 6 لـ 12 ساعة ولو ارتفعت الحرارة ربما يظل الفيروس ساعتين تقريباً.

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وتابع أن ما يثار بشأن تأثير ارتفاع الحرارة على فيروس كورونا غير صحيح.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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