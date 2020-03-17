كولومبيا تغلق حدودها كاملة لمواجهة فيروس كورونا

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي ، اليوم ، أنّ بلاده ستغلق كلّ حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتباراً من 17 مارس حتى 30 مايو.

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وأوضحت الرئاسة الكولومبية أن هذا الإجراء يأتي للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وقال دوكي في تصريح له “لقد أمرت بأن يتم اعتباراً من منتصف الليل إغلاق كلّ الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد، من 17 مارس 2020 ولغاية 30 مايو المقبل”.

وأضاف أنّ الإجراء سيشمل “كلّ المواطنين والأجانب وأنّ الاستثناء الوحيد سيكون لعبور البضائع إذ سيُسمح بدخول وخروج المنتجات عن طريق النقاط البريّة المصرّح بها”.

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