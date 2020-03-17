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سحب رعدية ونشاط للرياح السطحية على نجران
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف، تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة) تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
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