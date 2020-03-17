ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بالصين لـ3226 وإصابة 80881

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصاً توفوا بفيروس كورونا، أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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وأوضحت اللجنة، الثلاثاء، أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة ارتفاعاً من 16 حالة في اليوم السابق، ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

يأتي ذلك في وقت تلقى فيه عدد من المتطوعين لجرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد بمركز أبحاث في سياتل الأميركية، يواصل الوباء انتشاره في العالم مسجلاً إصابات ووفيات جديدة.

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