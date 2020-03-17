، "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بنشاط في الرياح تستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران