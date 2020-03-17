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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 09:59 AM
تصحب بنشاط في الرياح تستمر حتى 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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