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وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإنجاز المعاملات إلكترونياً من خلال تفعيل النظام الإلكتروني عن بُعد لجميع موظفي الإمارة وفق ضوابط الأمن السيبراني، الذي من خلاله يمكن للموظفين إنجاز المعاملات من المنزل دون الحاجة إلى الورق أو الطباعة، ويوفر بيئة للتواصل الفعال والمستمر.
تأتي توجيهات الأمير فيصل بن نواف، بناءً على ما اتخذته حكومة المملكة من تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لصدور قرار تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 09:26 AM
بناءً على ما اتخذته الحكومة من تدابير لمواجهة "كورونا"
وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإنجاز المعاملات إلكترونياً من خلال تفعيل النظام الإلكتروني عن بُعد لجميع موظفي الإمارة وفق ضوابط الأمن السيبراني، الذي من خلاله يمكن للموظفين إنجاز المعاملات من المنزل دون الحاجة إلى الورق أو الطباعة، ويوفر بيئة للتواصل الفعال والمستمر.
تأتي توجيهات الأمير فيصل بن نواف، بناءً على ما اتخذته حكومة المملكة من تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لصدور قرار تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.
، أمير الجوف يوجّه بإنجاز الأعمال إلكترونياً عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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