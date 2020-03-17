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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة الباحة
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 09:12 AM
"المدني" دعت إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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