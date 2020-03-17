، شاهد.. إغلاق فوري لـ12 مقهى بالطائف خالفت قرارات "كورونا" الاحترازية ،

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أغلقت أمانة الطائف، بشكل فوري، 12 مقهى شعبيًّا خالفت قرارات الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" المعمول بها في كافة مناطق المملكة، وقدمت الطلبات للزبائن، وتُعَد هذه التجاوزات مخالفة تُعرّضهم للمحاسبة وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات.
وتفصيلًا، أسفرت الجهود المبذولة من مراقبي أمانة الطائف المتواصلة على مدار 24 ساعة، في ضبط 12 مقهى شعبيًّا قدّمت طلبات الشيشة والمعسل للزبائن دون تقيّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة كإجراء احترازي ووقائي من فيروس "كورونا" الجديد، والذي تسعى المملكة للتصدي له بمجموعة من القرارات التي تهدف لحماية المجتمع من الفيروس، وكان من أبرز تلك القرارات: تعليق الدراسة، وإغلاق المجمعات التجارية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة كالحدائق والشواطئ والأنشطة البرية" وغيرها.
واستكملت الجهود الميدانية بمصادرة محتويات المقاهي المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات الرادعة بحدها الأعلى، ودعت "أمانة الطائف" ملاك المحلات التجارية إلى ضرورة التعاون والتقيد بما جاء في القرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 09:01 AM
نُفّذت بحقهم لائحة الجزاءات بحدها الأعلى.. و"الأمانة" تدعو إلى التقيد بالتعليماتشاهد.. إغلاق فوري لـ12 مقهى بالطائف خالفت قرارات "كورونا" الاحترازية
أغلقت أمانة الطائف، بشكل فوري، 12 مقهى شعبيًّا خالفت قرارات الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" المعمول بها في كافة مناطق المملكة، وقدمت الطلبات للزبائن، وتُعَد هذه التجاوزات مخالفة تُعرّضهم للمحاسبة وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات.
وتفصيلًا، أسفرت الجهود المبذولة من مراقبي أمانة الطائف المتواصلة على مدار 24 ساعة، في ضبط 12 مقهى شعبيًّا قدّمت طلبات الشيشة والمعسل للزبائن دون تقيّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة كإجراء احترازي ووقائي من فيروس "كورونا" الجديد، والذي تسعى المملكة للتصدي له بمجموعة من القرارات التي تهدف لحماية المجتمع من الفيروس، وكان من أبرز تلك القرارات: تعليق الدراسة، وإغلاق المجمعات التجارية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة كالحدائق والشواطئ والأنشطة البرية" وغيرها.
واستكملت الجهود الميدانية بمصادرة محتويات المقاهي المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات الرادعة بحدها الأعلى، ودعت "أمانة الطائف" ملاك المحلات التجارية إلى ضرورة التعاون والتقيد بما جاء في القرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".
، شاهد.. إغلاق فوري لـ12 مقهى بالطائف خالفت قرارات "كورونا" الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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