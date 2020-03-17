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يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة، عدم وجود تطبيقات "جوجل" الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية.
ولكن تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي".
وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن طريق تحميل تطبيق "تشات بارتنر"، الذي يمكنه تحميل أي تطبيقات على أي أجهزة، ومن بينها تطبيق "جوجل بلاي".
ويمكن من خلال التطبيق تحميل تطبيقات بسعة تصل إلى 147 ميغابايت.
وبمجرد تحميل "جوجل بلاي" أعد تحميل الهاتف الذكي، لتجد أن تطبيق "جوجل بلاي" يعمل بصورة عادية ويطلب تسجيل الدخول بصورة اعتيادية، ولن تظهر لك رسالة أن "الجهاز غير معتمد لعمل جوجل بلاي وللحصول على الحماية الخاصة بالجهاز".
وتمت تجربة هواتف "هواوي بي 40 لايت" و"هواوي ميت 30 برو"، ووجد أنه يمكن تحميل تطبيق "جوجل بلاي" بمنتهى السهولة باستخدام تلك الطريقة.برنامج جوجل بلاي هواتف هواوي
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 09:36 AM
تنهي معاناة الكثيرين مع القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينيةطريقة سهلة لتحميل "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي"
يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة، عدم وجود تطبيقات "جوجل" الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية.
ولكن تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي".
وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن طريق تحميل تطبيق "تشات بارتنر"، الذي يمكنه تحميل أي تطبيقات على أي أجهزة، ومن بينها تطبيق "جوجل بلاي".
ويمكن من خلال التطبيق تحميل تطبيقات بسعة تصل إلى 147 ميغابايت.
وبمجرد تحميل "جوجل بلاي" أعد تحميل الهاتف الذكي، لتجد أن تطبيق "جوجل بلاي" يعمل بصورة عادية ويطلب تسجيل الدخول بصورة اعتيادية، ولن تظهر لك رسالة أن "الجهاز غير معتمد لعمل جوجل بلاي وللحصول على الحماية الخاصة بالجهاز".
وتمت تجربة هواتف "هواوي بي 40 لايت" و"هواوي ميت 30 برو"، ووجد أنه يمكن تحميل تطبيق "جوجل بلاي" بمنتهى السهولة باستخدام تلك الطريقة.
، طريقة سهلة لتحميل "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي" ،
المصدر : الخليج 365
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