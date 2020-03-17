شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تطيح بـ"طاعن الشوقية" والان نبدء بالتفاصيل

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجم يحمل سكينا بيده من الجنسية السودانية ويقوم بطعن مقيم آخر من نفس جنسيته في أحد الشوارع في حي الشوقية على مرأى الناس ،وأسفرت تلك المشاجرة عن تعرض أحد أطرافها لعدة طعنات ، وأصيب المجني عليه إزاء تلقيه عدة طعنات، أحدها في الرأس، والثانية في البطن، والثالثة في العين اليسرى، فيما نُقل على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها بلاغاً بشأنه وتم إيقاف الجاني من قبل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة. وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين)، وأن وضعه الصحي مستقر.