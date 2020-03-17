- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 8320 حالة.
كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 82، بزيادة 6 وفيات عن الرقم المسجل في اليوم السابق.
وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 حالة إلى 1401 حالة، لينخفض عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي من 7024 شخصًا إلى 6838 شخصًا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:45 AM
إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع إلى 8320 حالة
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 8320 حالة.
كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 82، بزيادة 6 وفيات عن الرقم المسجل في اليوم السابق.
وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 حالة إلى 1401 حالة، لينخفض عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي من 7024 شخصًا إلى 6838 شخصًا.
، كوريا الجنوبية تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.