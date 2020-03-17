، كوريا الجنوبية تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع إلى 8320 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 8320 حالة.

كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 82، بزيادة 6 وفيات عن الرقم المسجل في اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 حالة إلى 1401 حالة، لينخفض عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي من 7024 شخصًا إلى 6838 شخصًا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد