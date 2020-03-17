- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلق موقع "تويتر"، رمزًا تعبيريًّا جديدًا لغسل اليدين؛ لتذكير الجمهور البريطاني بالحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة؛ تزامنًا مع اجتياح وباء كورونا لكافة دول العالم، ويمكن إنشاء الرمز التعبيري بتغريدتك باستخدام الهاشتاجات التالية: HandWashing أو HandWashChallenge أو SafeHands أو WashYourHands.
وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني: يُنصح الناس بغسل أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التأكد من تنظيف جميع أجزاء اليدين جيدًا، وقال المتحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة: "لقد أنشأت TwitterUK رمزًا تعبيريًّا جديدًا لتشجيع غسل اليدين".
وأضاف أنه يتم تشجيع الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية على مشاركة الرسالة: "اغسل يديك كثيرًا، لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة بالصابون".
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن "ديلي ميل" قالت الوزارة: "حتى الساعة 9 صباحًا في 15 مارس، تم اختبار الآلاف من الحالات، وتم إثبات وجود 1.372 حالة إيجابية، وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، توفي للأسف 35 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي (COVID- 19)".
وكانت ردود الفعل على "تويتر" لإطلاق الرموز التعبيرية إيجابية بشكل عام؛ إذ كتب مستخدم تويتر وطبيب الأطفال كولين دنكلي: "أُعجبت بالرمز التعبيري عن غسل اليدين".
وغرّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس وقال: "شكرًا لك تويتر على هذه الإضافة الرائعة لتحدي أيدينا الآمنة! ونحن نحب ذلك WHO ونأمل أن يولد التحدي مقاطع فيديو إبداعية مثل HandWahing emoji الجديد!".
وتأتي إضافة "تويتر" بعد دعوات من اليونيسف للحصول على رمز تعبيري لغسل اليدين، والتي كتبت في منشور: "يتعاون اليونيسف شرق آسيا والمحيط الهادئ معًا؛ لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إقناع عمالقة التكنولوجيا بإنشاء رمز تعبيري لغسل اليدين، والمساعدة في نشر أهمية غسل اليدين لسنوات قادمة".
يقضي الملايين كل شهر في التواصل عبر الإنترنت حول أهمية غسل اليدين، وسيكون الرمز التعبيري خطوة مهمة جدًّا نحو فهم مشترك لأهميتها في جميع أنحاء العالم.تويتر إيموجي فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:50 AM
تزامنًا مع اجتياح إصابات وباء فيروس كورونا لكافة دول العالم"تويتر" يطرح "إيموجي" جديدًا لتشجيع المستخدمين على غسل أيديهم
أطلق موقع "تويتر"، رمزًا تعبيريًّا جديدًا لغسل اليدين؛ لتذكير الجمهور البريطاني بالحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة؛ تزامنًا مع اجتياح وباء كورونا لكافة دول العالم، ويمكن إنشاء الرمز التعبيري بتغريدتك باستخدام الهاشتاجات التالية: HandWashing أو HandWashChallenge أو SafeHands أو WashYourHands.
وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني: يُنصح الناس بغسل أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التأكد من تنظيف جميع أجزاء اليدين جيدًا، وقال المتحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة: "لقد أنشأت TwitterUK رمزًا تعبيريًّا جديدًا لتشجيع غسل اليدين".
وأضاف أنه يتم تشجيع الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية على مشاركة الرسالة: "اغسل يديك كثيرًا، لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة بالصابون".
ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن "ديلي ميل" قالت الوزارة: "حتى الساعة 9 صباحًا في 15 مارس، تم اختبار الآلاف من الحالات، وتم إثبات وجود 1.372 حالة إيجابية، وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، توفي للأسف 35 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي (COVID- 19)".
وكانت ردود الفعل على "تويتر" لإطلاق الرموز التعبيرية إيجابية بشكل عام؛ إذ كتب مستخدم تويتر وطبيب الأطفال كولين دنكلي: "أُعجبت بالرمز التعبيري عن غسل اليدين".
وغرّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس وقال: "شكرًا لك تويتر على هذه الإضافة الرائعة لتحدي أيدينا الآمنة! ونحن نحب ذلك WHO ونأمل أن يولد التحدي مقاطع فيديو إبداعية مثل HandWahing emoji الجديد!".
وتأتي إضافة "تويتر" بعد دعوات من اليونيسف للحصول على رمز تعبيري لغسل اليدين، والتي كتبت في منشور: "يتعاون اليونيسف شرق آسيا والمحيط الهادئ معًا؛ لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إقناع عمالقة التكنولوجيا بإنشاء رمز تعبيري لغسل اليدين، والمساعدة في نشر أهمية غسل اليدين لسنوات قادمة".
يقضي الملايين كل شهر في التواصل عبر الإنترنت حول أهمية غسل اليدين، وسيكون الرمز التعبيري خطوة مهمة جدًّا نحو فهم مشترك لأهميتها في جميع أنحاء العالم.
، "تويتر" يطرح "إيموجي" جديدًا لتشجيع المستخدمين على غسل أيديهم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" يطرح "إيموجي" جديدًا لتشجيع المستخدمين على غسل أيديهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.